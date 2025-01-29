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В Киеве зафиксировали несколько взрывов

Серия взрывов произошла в столице Украины на фоне воздушной тревоги
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Andrew Kravchenko/AP

Несколько взрывов произошли в столице Украины. Об этом пишет местное издание «Общественное».

Журналисты уточнили, что в Киеве была объявлена воздушная тревога.

При этом мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о срабатывании средств противовоздушной обороны (ПВО). На этом фоне глава украинской столицы призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Утром 29 января руководитель администрации Одесской области заявил о повреждении припортовой инфраструктуры на территории региона. По его словам, урон получили ряд зданий. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что ночью в Одесской области вводился режим воздушной тревоги. Сирены работали более двух часов.

28 января в городе Умань, расположенном в Черкасской области, зафиксировали серию взрывов. Впоследствии на одном из местных инфраструктурных объектов выявили повреждения. Как рассказала мэр населенного пункта Ирина Плетнева, в связи с этим в Умани произошло отключение света и начались перебои с водоснабжением.

Ранее на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области произошли два пожара.

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