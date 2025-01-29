В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

В Одесской области Украины повреждения получила припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, были повреждены здания. В данный момент соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

По информации официального ресурса оповещения населения, в ночь на 29 января в Одесской области более двух часов действовала воздушная тревога.

28 января телеканал «Общественное» сообщил, что после взрывов в городе Умань Черкасской области на Украине на инфраструктурном объекте обнаружили повреждения.

До этого в Харькове зафиксировали два взрыва.

Утром стало известно, что в Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры и промышленное предприятие, а в Ивано-Франковской области после множественных взрывов начались два пожара.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.