На Украине сообщили о пожарах на объекте инфраструктуры Ивано-Франковского района

Два пожара начались на объекте инфраструктуры в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве пояснили, что возгорания произошли в двух локациях объекта. При этом, на каком именно объекте случились пожары, не сообщили.

В ночь на 27 января украинские СМИ сообщали о множественных взрывах в Ивано-Франковске и области.

Этим же утром в Днепропетровской области Украины нашли повреждения на объекте инфраструктуры и промышленном предприятии после взрывов. В области в ночь на понедельник объявляли воздушную тревогу, которая продлилась более двух часов. Местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

Накануне в Житомирской области Украины раздались взрывы. Тем же утром в Харькове на востоке Украины произошли два взрыва за ночь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошли взрывы.