На Украине сообщили о повреждении инфраструктурного объекта в Черкасской области

После взрывов в городе Умань Черкасской области на Украине на инфраструктурном объекте обнаружили повреждения. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Мэр города Ирина Плетнева в соцсетях сообщила, что специалисты работают над восстановлением электричества и тепло- и водоснабжения в городе.

Этой же ночью издание «Телеграф» писало, что в Одессе произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Также телеканал «Общественное» сообщал, что в Харькове на северо-востоке Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги по всей Харьковской области. Как уточнила «Страна.ua», город подвергся налету дронов Shahed, сработала система ПВО.

Прошлой ночью в Харькове зафиксировали два взрыва. Утром стало известно, что в Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры и промышленное предприятие, а в Ивано-Франковской области после множественных взрывов начались два пожара.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.