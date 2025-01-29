Власти США планируют проводить рейды против мигрантов в трех городах в неделю

NBC News: в США планируют антимиграционные рейды в трех городах в неделю

Власти США планируют проводить рейды против нелегальных мигрантов в трех городах в неделю, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в четверг рейды пройдут в Авроре. В Нью-Йорке и в Чикаго сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (ICE) производили задержания в воскресенье.

Как поделился источник телеканала, в рейдах могут принимать участие агенты других ведомств.

До этого РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по надзору палаты представителей США сообщало, что мэров «городов-убежищ» — Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера — вызвали в конгресс США для дачи показаний по вопросу о приеме мигрантов.

В результате 11 февраля в конгрессе дадут показания мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, градоначальник Чикаго Брэндон Джонсон, а также их коллеги из Бостона Мишель Ву и Денвера — Майк Джонсон.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Трамп также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».