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Мэров четырех городов США вызвали в Конгресс

Мэров Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера вызвали в Конгресс США
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Мэров городов-убежищ Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера вызваны в Конгресс США для дачи показаний по вопросу о приеме мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление комитета по надзору палаты представителей.

Отмечается, что Бостон, Чикаго, Денвер и Нью-Йорк отказываются в полной мере сотрудничать с федеральным иммиграционным контролем и сами решают, какие законы они будут и не будут соблюдать ради защиты высылаемых иммигрантов.

11 февраля в Конгрессе дадут показания мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, градоначальник Чикаго Брэндон Джонсон, а также их коллеги из Бостона Мишель Ву и Денвера — Майк Джонсон.

Всего в США есть 12 штатов, а также сотни городов и округов с особыми законами или политикой в области предоставления убежища иностранцам, которые, как заявили в Конгрессе, придерживаются «ошибочной и обструкционистской политики» и «мешают сотрудникам федеральных правоохранительных органов осуществлять безопасные аресты и убирать опасных преступников из американских общин».

До этого сообщалось, что в США будут ежедневно высылать нелегальных мигрантов на военных самолетах.

Ранее США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов.

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