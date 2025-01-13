Артист и участник СВО Виктор Беломестнов, которого прозвали «двойником» основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявил, что Россия встретит свой День независимости на Банковой улице в Киеве, где находится офис украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«2025 год будет годом России. И 12 июня, в День независимости Российской Федерации, мы будем отмечать этот праздник на Банковой», — заявил Беломестнов, находясь в зоне спецоперации.

Кроме того, артист московского театра «Глас» с голосом и дикцией характерными для Жириновского рассказал о предоставленных бойцам бригады «Терек» квадроциклах, а также «дал поручения» о награждении сослуживцев.

Об участии «двойника Жириновского» в боевых действиях на Украине стало известно 2 декабря. Тогда депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин опубликовал в социальных сетях видео с Виктором Беломестновым, в котором военнослужащий пародирует экс-председателя партии.

Ранее стало известно, кем служит найденный в зоне СВО «двойник» Жириновского.