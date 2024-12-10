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Военного хирурга предложили наградить за опасную операцию

Путин предложил наградить хирурга, доставшего из раны бойца взрыватель

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российского военного хирурга, доставшего из раны бойца российской армии взрыватель от неразорвавшегося снаряда, нужно наградить за храбрость. Об этом на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

О героическом поступке военного хирурга на встрече рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова — она сообщила, что российский полевой хирург, не дожидаясь прибытия саперной группы, сумел достать из раны взрыватель. Врач решил проводить операцию немедленно, так как раненый боец мог истечь кровью.

«Я не знаю, представлен ли тот хирург, о котором вы сказали, к госнаграде. Надо его найти обязательно и сделать это обязательно», — ответил Путин.

До этого оператор БПЛА группировки войск «Запад», командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев заявил, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации.

Ранее участник программы «Время героев» получил премию «Золотой пояс».

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