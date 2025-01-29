В Москве задержали мужчину, который стремился попасть в ряды украинского «РДК»

РИА Новости: в Москве поймали мужчину, который хотел вступить в украинский РДК

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего мужчину, который стремился вступить в ряды запрещенного в РФ украинского «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Мужчина захотел вступить в «РДК», чтобы воевать против ВС РФ. Для этого он заполнил анкету и отправил ее представителю», — отметил собеседник агентства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в «приготовлении к участию в деятельности террористической организации».

Накануне сообщалось, что апелляционный военный суд утвердил пожизненные приговоры руководителю «Русского добровольческого корпуса» Денису Капустину и другим участникам вторжения в Брянскую область, включая актера Кирилла Канахина.

О том, что Капустин и Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область, стало известно в ноябре. Как установило следствие, Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область. Основателю РДК вменяли совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК. Позже адвокаты Капустина и Канахина попытались обжаловать приговоры.

Ранее суд оставил основателя РДК без наследства.