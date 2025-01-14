Адвокаты лидера РДК и других фигурантов обжаловали их пожизненные сроки

Адвокаты главаря «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки. Жалобы были поданы в Апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Уголовное дело по апелляционным жалобам защитников — адвокатов в интересах Антона Зырянова, Канахина, Капустина и Алексея Огурцова на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 14 ноября 2024 года уже поступило в Апелляционный военный суд», — сообщил собеседник агентства.

В Апелляционном военном суде уточнили, что жалоба защиты еще одного фигуранта дела — Сергея Галанова — не поступала. Кроме того, сами осужденные также не подавали жалоб в инстанцию.

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До этого РИА Новости сообщало, что главарь РДК Капустин и актер Кирилл Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область.

Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область. Основателю РДК вменяют совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК.

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