Суд оставил основателя РДК без наследства

Московский суд оставил без наследства основателя «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

По информации агентства, суд признал за матерью Капустина право собственности на деньги, которые находятся на счетах его отца.

Отмечается, что мать Капустина обратилась в суд, чтобы вступить в наследство своего мужа. При этом Капустин не выразил желания получить деньги и не обращался с соответствующим заявлением к нотариусу.

До этого РИА Новости сообщало, что главарь РДК Капустин и актер Кирилл Канахин заочно приговорены к пожизненным срокам по делу о вторжении в Брянскую область.

Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область. Основателю РДК вменяют совершение преступлений, предусмотренных более чем 10 статьями УК.

Ранее в Курской области ударом авиабомбы уничтожили отступающий взвод РДК.