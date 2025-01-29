В Приамурье определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва на заводе

МЧС: в Приамурье определили возможное местонахождение пропавшего после взрыва

В городе Белогорске Амурской области спасатели определили предполагаемое местонахождение мужчины, который пропал после взрыва на заводе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины», — отметили в ведомстве.

По информации ТАСС, резервуар заполнен шротом, требуется разгрузка 28 тонн. В МЧС добавили, что специалисты ведут работы круглосуточно.

Накануне сообщалось, что к поиску пропавшего работника привлекли кинолога. В ликвидации последствий задействованы 41 специалист и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и четыре единицы техники.

28 января в производственном здании в Белогорске в Амурской области произошел взрыв из-за нарушения технологического процесса. На седьмом этаже выявили разрушения, несущие конструкции повреждений не получили. Технологический процесс в данный момент приостановлен.

Ранее в Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия.