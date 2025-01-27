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В Нижегородской области произошел пожар на территории предприятия

МЧС: на складе в Нижегородской области потушили пожар площадью 1600 «квадратов»

Склад загорелся в селе Абабково, расположенном в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что огонь охватил неэксплуатируемое здание на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Площадь пожара составила 1600 квадратных метров.

«Пожар <...> потушили», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что всего в ликвидации возгорания приняли участие 20 сотрудников экстренных служб. Они задействовали пять единиц специальной техники.

26 января в поселке Нижнеянск в Республике Саха (Якутия) произошел пожар в административном здании. Впоследствии пламя перекинулось на стоящую рядом школу, которая является единственным образовательным учреждением в населенном пункте.

Как рассказали в оперативном штабе региона, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время власти оценивают причиненный Нижнеянску ущерб, а сотрудники профильных служб выясняют причины и обстоятельства случившегося.

25 января в поселке Панковка, который находится в Новгородской области, загорелся многоквартирный жилой дом. Люди на верхних этажах не смогли покинуть здание самостоятельно, поэтому прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали граждан с помощью специальной техники. Всего сотрудники МЧС РФ вывели на улицу 27 человек.

Ранее в Иркутской области сгорела воскресная школа.

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