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Стало известно, сколько жителей ДРК покинули свои дома из-за боевых действий в стране

МИД ДРК: свыше 500 тыс жителей республики покинули дома из-за боевых действий
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Depositphotos

Более полумиллиона жителей провинций Северное и Южное Киву в ДР Конго покинули свои дома на фоне интенсификации боевых действий в стране, заявила глава МИД республики Тереза Вагнер. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках заседания Совета Безопасности Организации Объединенных она подчеркнула, что гуманитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. В январе в провинциях Северное и Южное Киву появились более 500 тысяч внутренне перемещенных лиц.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в ДРК заявил, что Российская Федерация требует прекратить вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго и осуждает действия повстанческой группировки «Движение 23 марта» («М23»).

27 января повстанческая группировка «М23» сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. Позже «М23» установила контроль над аэропортом в Гоме.

Ранее сообщалось, что конфликт в ДР Конго угрожает производству электроники на планете.

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