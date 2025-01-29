Вооруженный конфликт в Африке может поставить под угрозу производство электроники во всем мире

В Африке между Демократической Республикой Конго и Руандой разгорелся новый вооруженный конфликт, который может поставить под угрозу производство электроники на планете. Об этом пишет «Взгляд».

«Есть вероятность, что тутси могут опять двинуться от Великих озер вглубь ДР Конго, по дороге конфискуя колтановые месторождения, золотые шахты и алмазные копи <…> Все производители электроники в мире, затаив дыхание, смотрят на войну в районе Великих озер», — говорится в публикации.

Колтан — важный материал для производства компьютеров и мобильных телефонов.

27 января повстанческая группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. Позже «М23» установила контроль над аэропортом в Гоме.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения в Гоме войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Группировка «Движение 23 марта» была создана дезертирами из ВС Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года.

Ранее в ДР Конго сообщили о желании расширить сотрудничество с Россией.