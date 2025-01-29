Россия потребовала прекратить вооруженный конфликт в ДР Конго

Российская Федерация требует прекратить вооруженный конфликт в Демократической Республике Конго и осуждает действия повстанческой группировки «Движение 23 марта» («М23»). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в ДРК, пишет ТАСС.

«Россия решительно осуждает действия группировки «М23». Мы призываем к немедленной остановке боестолкновений», — подчеркнул он.

Необходимо вывести представителей «М23» из захваченных населенных пунктов и занятых территорий, отметил Небензя. Он обратил внимание СБ ООН на то, что нельзя допускать разрастания эскалации, и Россия будет использовать для этого все возможности.

27 января повстанческая группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. Позже «М23» установила контроль над аэропортом в Гоме.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения в Гоме войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Группировка «Движение 23 марта» была создана дезертирами из ВС Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что конфликт в ДР Конго угрожает производству электроники на планете.