В Самаре заявили, что операторов БПЛА будут готовить по системе непрерывного образования

Специалисты и операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Самарской области будут готовиться на основе системы непрерывного образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он назвал Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области гордостью региона и выразил уверенность в том, что в скором времени Центр станет гордостью всей России. Федорищев заявил о начале реализации новых подходов в подготовке специалистов и операторов беспилотников на основе системы непрерывного образования. Это позволит обеспечить отрасль необходимыми кадрами.

28 января российский президент Владимир Путин посетил центр развития беспилотных авиационных систем «Самара» в Тольятти. Главе государства показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями.

Ранее в Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников.