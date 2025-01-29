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В Самаре заявили, что операторов БПЛА будут готовить по системе непрерывного образования

Федорищев: операторы БПЛА будут готовиться по системе непрерывного образования
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Евгений Биятов/РИА Новости

Специалисты и операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Самарской области будут готовиться на основе системы непрерывного образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он назвал Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области гордостью региона и выразил уверенность в том, что в скором времени Центр станет гордостью всей России. Федорищев заявил о начале реализации новых подходов в подготовке специалистов и операторов беспилотников на основе системы непрерывного образования. Это позволит обеспечить отрасль необходимыми кадрами.

28 января российский президент Владимир Путин посетил центр развития беспилотных авиационных систем «Самара» в Тольятти. Главе государства показали производство и рассказали, что площадкой пользуются резиденты, занимающиеся инновациями.

Ранее в Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников.

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