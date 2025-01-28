Трамп оскорбил репортера CNN

Президент США Дональд Трамп назвал репортера CNN Джима Акосту «мерзким и капитальным лузером». Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Джим — капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался <…> Один из худших, самых нечестных репортеров в истории журналистики, капитальный мерзкий тип», — отметил он, комментируя проблему с рейтингами журналиста.

По словам Трампа, Акоста собирается уволиться.

«Что еще лучше», — добавил президент США.

21 января CNN сообщал, что Трамп в день инаугурации сделал более 20 ложных заявлений — в частности, о выборах, иммиграции и бунте в Капитолии 6 января 2021 года. По данным телеканала, другие ложные заявления лидер сделал в третьей речи на Capital One Arena в Вашингтоне, а также во время общения с журналистами в ходе подписания указов в Овальном кабинете. Кроме того, по данным автора публикации, Трамп солгал о контроле над Панамским каналом Китаем, а также о том, что Испания является государством – членом БРИКС.

Ранее поругавшийся с Трампом журналист CNN написал разоблачающую книгу.