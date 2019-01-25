Поругавшийся с Трампом журналист CNN написал разоблачающую книгу

Журналист CNN Джим Акоста, которого Белый дом пытался лишить аккредитации после перепалки с президентом США Дональдом Трампом, написал книгу о войне Трампа со СМИ. Об этом говорится на сайте CNN.

В своей работе журналист расскажет о ранее неизвестных эпизодах «отказа Белого дома от правды», поскольку это важно, особенно на фоне неприязни Трампа к фактам. Именно она представляет «беспрецедентную угрозу американской демократии», говорится в материале. Акоста отметил, что был непосредственным свидетелем попыток президента США, его команды и сторонников заставить журналистов молчать, говорится в материале.

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«Президент и его команда, не говоря уже о некоторых его сторонниках, пытались заставить прессу замолчать теми способами, какие мы никогда раньше не видели», — сказал Акоста.

Книга «Враг народа: опасное время говорить правду в Америке» рассказывает о противостоянии администрации Трампа СМИ, она выйдет в июне. Название отсылает к реплике Трампа, в которой он назвал телеканал CNN «врагами народа». Кроме того, Трамп не раз называл CNN и другие средства массовой информации «фейк ньюс».

«Этот отрезвляющий, ошеломляющий, а иногда и пугающий опыт ясно показал, что сейчас опасное время говорить правду в Америке», — сказал Акоста.

Журналист начал собирать материал для книги во время президентской кампании 2016 года, отмечает телеканал. Сделка с издательством по публикации книги состоялась до публичного конфликта с Трампом, подчеркивает СNN.

Журналист CNN Джим Акоста был временно лишен пропуска после перепалки с президентом США Дональдом Трампом во время пресс-конференции в ноябре 2018 года. Также утверждалось, что Акоста позволял вольности по отношению к женщине-стажеру в Белом доме. Позже после решения суда Белый дом восстановил его аккредитацию.