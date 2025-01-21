CNN разоблачил ложь Трампа в день инаугурации

CNN: Трамп сделал более 20 ложных заявлений в день инаугурации

Новый президент США Дональд Трамп сделал более 20 ложных заявлений в день инаугурации. Об этом пишет CNN.

«В своей неподготовленной второй речи в понедельник перед сторонниками, собравшимися в Зале эмансипации в Центре посетителей Капитолия США, Трамп сделал ложные заявления о выборах, иммиграции и бунте в Капитолии 6 января 2021 года», — говорится в статье.

По данным телеканала, другие ложные заявления лидер сделал в третьей речи на Capital One Arena в Вашингтоне, а также во время общения с журналистами в ходе подписания указов в Овальном кабинете.

Кроме того, по данным автора публикации, Трамп солгал о контроле над Панамским каналом Китаем, а также о том, что Испания является государством – членом БРИКС.

До этого сообщалось, что Трамп в первый день своего пребывания в Белом доме подписал несколько десятков документов всего за 47 минут и 5 секунд.

По данным Los Angeles Times, среди подписанных указов числится приостановка программ США по оказанию помощи для Украины и других стран на 90 дней.

Ранее сообщалось, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.