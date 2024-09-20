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Победители спецноминации премии «За верность науке» смогут отправиться к Северному полюсу

«Росатом» наградит популяризаторов атомных технологий

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Победители специального приза «За популяризацию атомной отрасли» всероссийской премии «За верность науке» смогут отправиться на ледоколе к Северному полюсу. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Росатом», которая в четвертый раз выступила учредителем этой номинации.

Отмечается, что участники лучших проектов об атомных технологиях смогут поучаствовать в просветительской экспедиции в 2025 году на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Они с членами команды будут проводить лекции и мастер-классы для школьников в рамках экспедиции.

Как уточнили в «Росатоме», в этом году в номинации «Специальный приз имени Христофора Леденцова» были собраны специальные призы от госкорпораций. Предполагается, что работы участников премии будут оцениваться отдельно каждой организацией.

Например, в атомной номинации в оценке проектов представителей СМИ и блогеров будут брать в учет число и периодичность публикаций. Также на оценку повлияет качество и проработанность материалов, охват аудитории и активность пользователей. Кроме того, будет учитываться и глубина знаний автора об атомной отрасли.

Сбор заявок на спецноминацию «Росатома» осуществляется до 25 сентября на сайте премии. Торжественная церемония присуждения премии пройдет 28 октября в Москве.

Напомним, каждый год в этой номинации принимают около 20 тысяч детей со всей России.

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