Российский ледокол повредил обшивку в Арктике

Атомный ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки в Карском море. Об этом сообщает ТАСС в пресс-службе Атомфлота (предприятие Росатома).

«Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны. Угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет», — рассказали в Атомфлоте.

Атомный ледокол «50 лет Победы» принадлежит к серии проекта 10521, на смену которым пришли ледоколы проекта 22220 «Арктика», а вскоре будет построен первый ледокол новейшего проекта проекта 10510 «Лидер».

Ледокол в 2025 году должен стать базой и транспортом просветительской экспедиции «Росатома» — на его борту победители специального приза «За популяризацию атомной отрасли» всероссийской премии «За верность науке» смогут отправиться на ледоколе к Северному полюсу.

Ранее участники программы «Время героев» продолжили обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы».