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На Украине снизилось число православных верующих

На Украине за 10 лет на 15% снизилось число православных верующих
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James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине за последние 10 лет снизилось число православных верующих на 15%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой украинского Центра Разумкова.

Исходя из предоставленных данных, в стране уменьшилось число православных верующих. Если в 2014 году к таковым себя причисляли порядка 70% респондентов, то в 2024 году их число уменьшилось до 55%.

Увеличилось число грекокатоликов. Если 10 лет назад таковыми себя считали 7,8%, то на данный момент их порядка 11,9%. Около 18% респондентов назвали себя атеистами.

Отмечается, что опрос проводился среди 2017 респондентов старше 18 лет.

Недавно также сообщалось, что украинское общество поддерживает создание правительства национального единства в стране. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Другой опрос, проведенный в начале августа показал, что 57% опрошенных украинцев сочли, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта.

Ранее опрос показал отношение турок к конфликту на Украине.

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