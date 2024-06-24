Опрос показал отношение турок к конфликту на Украине

Почти 80% опрошенных граждан Турции считают, что конфликт на Украине идет между Россией и США. Это следует из опроса, проведенного исследовательским центром Areda.

Участников опроса попросили ответить, между кем на самом деле идет конфликт на Украине.

79,4% респондентов заявили, что противостояние идет между Соединенными Штатами и Россией. 20,6% участников опроса высказали мнение, что события на Украине – прямой конфликт Москвы и Киева.

В исследовании, проводившемся с 29 апреля по 2 мая, принимали участие более трех тысяч человек со всей Турции.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет, чтобы НАТО стало непосредственным участником конфликта России и Украины.

«Турция поддерживает продолжение помощи Украине, укрепление ее возможностей для сдерживания. Но мы не хотим, чтобы НАТО оказалась частью этой войны», — сказал он.

Ранее лидер турецкой оппозиции назвал правильным неприсоединение Турции к санкциям против РФ.