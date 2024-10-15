Опрос показал, как на Украине относятся к правительству национального единства

Украинское общество поддерживает создание правительства национального единства в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Пятьдесят процентов украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства», - сообщает КМИС.

Отмечается, что такое правительство понимается как объединение патриотических сил в Верховной раде и вне ее.

При этом 33% жителей Украины нейтрально отнеслись к соответствующей инициативе. 13% не поддержали создание правительства национального единства.

Социологические исследование было проведено 20-27 сентября, в нем приняли участие 1001 человек. Погрешность составляет 4,1%.

В начале августа 57% опрошенных украинцев сочли, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры.

Ранее в Кремле заявили, что вести переговоры с Киевом можно, но доверять нельзя.