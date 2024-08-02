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Большинство украинцев выступили за начало переговоров с РФ

КМИС: 57% опрошенных украинцев выступили за начало переговоров с Россией

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

57% опрошенных украинцев считают, что Киев должен перейти к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Это следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Этот показатель является возвращением к результатам мая 2022 года, когда 59% заявляли о желании Украины вести переговоры.

Опрос, в котором участвовало 2608 респондентов, проводился с 8 по 25 мая.

1 августа Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

До этого журналистка французского телеканала LCI, побывавшая на Украине, заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал чаще говорить о возможности переговоров с Россией, так как население страны и бойцы Вооруженных сил Украины устали от боевых действий.

Ранее в Кремле заявили, что вести переговоры с Киевом можно, но доверять нельзя.

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