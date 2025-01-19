Мэр Одессы разозлил украинцев из-за гигантского торта с книгами русских писателей

Мэру Одессы Геннадию Труханову начали угрожать из-за торта с книгами русских писателей. Об этом сообщило Общественное телевидение России.

Глава города опубликовал снимок гигантского десерта с фигурками книг Александра Куприна, Михаила Жванецкого и Исаака Бабеля. Вероятно, этих авторов выбрали из-за их связей с Одессой, однако жители Украины не оценили торт и предложили расправиться с мэром за «украинофобию».

Некоторые комментаторы под постом с фотографией торта просто оскорбили Труханова и пожелали ему подавиться лакомством. Остальные возмущенные начали гадать, сколько могло стоить кондитерское изделие, которое подарили мэру.

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