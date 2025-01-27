Депутат Рады заявил о необходимости придать русскому языку статус второго государственного

Русскому языку на Украине необходимо придать статус второго государственного. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

По словам парламентария, после детальных размышлений и анализа он пришел к выводу о том, что ради устранения базовых противоречий между гражданами страны следует предоставить русскому языку на Украине статус второго государственного.

17 января сообщалось, что Дубинский добился возможности говорить по-русски в своем выступлении на судебном заседании.

12 января сообщалось, что украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, которая сыграла роль Марички в фильме «Тени забытых предков», отказалась отказалась перейти на украинский язык во время вручения премии.

В соответствии с действующим с 2019 года на Украине законом о государственном языке русский язык должен быть вытеснен из всех сфер общественной жизни. За нарушение закона применяются штрафы.

Ранее Арестович назвал офис Зеленского местом, где все говорят по-русски.