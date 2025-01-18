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Пленный боец ВСУ назвал бессмысленным запрет русского языка на Украине

Пленный боец ВСУ Бровчак: запрещать русский язык на Украине не имеет смысла
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Павел Лисицын/РИА Новости

Запрещать русский язык на Украине не имеет смысла. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Константин Бровчак из Одессы, передает РИА Новости.

«А почему нет. Для чего его убирать, если общаются? Хотите, разговаривайте на украинском, хотите — на русском», — сказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце декабря прошлого года представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что в стране готовятся принять закон об исключении русского и белорусского языков из перечня охраняемых европейской Хартией региональных языков. По его словам, проект был одобрен кабмином.

Позже украинское правительство внесло в Верховную раду проект данного закона. Под меру также попадут болгарский, гагаузский, крымско-татарский, новогреческий, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, чешский языки.

Ранее Арестович заявил, что офис президента Украины является местом, где все говорят на русском языке.

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