Суд 10 раз за сутки оштрафовал барда Буянова за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве оштрафовал барда Буянова за дискредитацию армии 10 раз за сутки

Нагатинский районный суд Москвы десять раз оштрафовал барда Андрея Буянова за посты в соцсети «ВКонтакте» по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным пресс-службы, мужчина на своей странице делился мыслями по поводу спецоперации на Украине.

По данным агентства, точная сумма наложенных штрафов неизвестна, однако статья предусматривает санкцию в размере 30–50 тыс. рублей за один протокол. Таким образом, Буянова оштрафовали на общую сумму от 300 до 500 тыс. рублей.

Музыкант признал свою вину во всех административных правонарушениях и не стал оспаривать изложенные в протоколах обстоятельства.

До этого лидера регионального отделения партии «Яблоко» на Камчатке Владимира Ефимова приговорили к двум годам колонии-поселения за дискредитацию ВС России. В Петропавловск-Камчатском городском суде подчеркнули, что Ефимову также запрещено администрировать интернет-сайты и паблики в течение четырех лет.

10 января в Чите местный житель получил штраф за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ.

Ранее в Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности.