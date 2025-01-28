Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд 10 раз за сутки оштрафовал барда Буянова за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве оштрафовал барда Буянова за дискредитацию армии 10 раз за сутки
close
Shutterstock

Нагатинский районный суд Москвы десять раз оштрафовал барда Андрея Буянова за посты в соцсети «ВКонтакте» по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным пресс-службы, мужчина на своей странице делился мыслями по поводу спецоперации на Украине.

По данным агентства, точная сумма наложенных штрафов неизвестна, однако статья предусматривает санкцию в размере 30–50 тыс. рублей за один протокол. Таким образом, Буянова оштрафовали на общую сумму от 300 до 500 тыс. рублей.

Музыкант признал свою вину во всех административных правонарушениях и не стал оспаривать изложенные в протоколах обстоятельства.

До этого лидера регионального отделения партии «Яблоко» на Камчатке Владимира Ефимова приговорили к двум годам колонии-поселения за дискредитацию ВС России. В Петропавловск-Камчатском городском суде подчеркнули, что Ефимову также запрещено администрировать интернет-сайты и паблики в течение четырех лет.

10 января в Чите местный житель получил штраф за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ.

Ранее в Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами