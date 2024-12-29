В Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности

В Челябинской области суд вынес приговор местному жителю за публикацию на странице в социальных сетях. Об этом сообщает Миасский городской суд.

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина разместил материалы с Алексеем Навальным, в которых демонстрировалась символика ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Так как страницу пользователя могли просмотреть все желающие, по версии следствия, таким образом он продемонстрировал экстремистскую символику неограниченному количеству лиц.

«В судебном заседании правонарушитель вину признал, пояснил, что не удалил указанное видео, так как забыл, отношение к экстремистской организации «ФБК» не имеет», – сообщается в публикации.

Суд назначил фигуранту 14 суток административного ареста.

До этого в Петербурге участника группы «Король и Шут» Александра Балунова обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Сам Балунов сейчас живет в США.

Ранее суд признал пропагандой экстремизма объявления о работе «только для славян».