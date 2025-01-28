В Чувашии мужчину осудили на 12 лет за госизмену

В Чувашии суд вынес приговор жителю Московской области в виде 12 лет колонии по статье о госизмене. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В один из дней июня 2022 г. злоумышленник произвел фотосъемку территории военной части. Указанные фотографии он направил представителям одного из украинских военизированных объединений, признанных террористической организацией», — говорится в сообщении.
Известно также, что молодой человек несколько раз переводил деньги на счета, используемые для финансирования украинской армии.
Недавно в ФСБ сообщили, что обвиняемый в государственной измене житель Сургута проведет девять лет в колонии строгого режима, мужчина оказывал финансирование ВСУ. По данным ведомства, он вел переписку с представителями ВСУ в одном из мессенджеров и переводил деньги на поддержку армии Украины.
До этого в Хакасии задержали жителя города Абаза по подозрению в переводе денег для Вооруженных сил Украины.
Ранее мать и сына задержали за намерение перевести деньги украинскому фонду.