Журналистку крымско-татарского телеканала внесли в список террористов

Росфинмониторинг добавил в перечень террористов и экстремистов журналистку крымско-татарского телеканала ATR Гульсум Халилову. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«Халилова Гульсум Халиловна, 19.07.1995 г. р.», — указано на портале.

Помимо нее, список пополнили Энвер Велиляев из украинского нацбата «Айдар» и Сали Базиров из батальона «Аскер».

Халилова заочно арестована в России за участие в экстремистской организации, которая, по версии следствия, в 2010-е способствовала блокаде Крыма, в том числе перекрывала авто- и железную дорогу к полуострову, а также повалила опоры ЛЭП, оставив крымчан без света.

14 января Росфинмониторинг включил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в перечень террористов и экстремистов.

В ноябре СК возбудил уголовное дело в отношении Батурина по подозрению в совершении теракта и наемничестве. По данным следствия, в сентябре 2024 года он и другие наемники незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись на территорию Курской области.

Ранее МВД объявило в розыск математика и блогера Михаила Вербицкого.