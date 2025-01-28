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В РСТ прокомментировали изъятия продуктов у прилетевших из ЕС туристов

РСТ: изъятия продуктов у прилетевших из ЕС туристов не имеют массового характера
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Виталий Аньков/РИА Новости

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что изъятия продуктов питания у прилетевших из стран Евросоюза туристов не носят массового характера. Его слова опубликованы на сайте Ростуризма.

«Насколько мне известно, изъятия таких товаров уже происходят, однако не носят массового характера, случаи единичные», — заявил он.

17 января сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. По данным ведомства, сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от них, приостановлена с 20 января. В Россельхознадзоре подчеркнули, что привозить продукты животноводства из Евросоюза в Россию после введения соответствующего запрета нельзя даже в личных целях. При этом отмечалось, что спустя месяц ограничения могут ослабить.

Ранее Россия резко увеличила поставки свинины в Китай.

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