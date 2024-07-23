Россия резко увеличила поставки свинины в Китай

Россия в июне поставила на китайский рынок свинины на $3,8 млн. Значение в четыре раза превышает майский показатель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.

Объем российского экспорта свинины в Китай по итогам первого месяца лета достиг 1,35 тыс. тонн. Для сравнения: в мае значение составляло всего 350 тонн.

Поставки замороженного мяса за месяц выросли в 3,3 раза, до $2,3 млн, субпродуктов из свинины — в 5,7 раза, до $1,6 млн.

Всего в прошлом месяце Китай закупил у других стран свинины на $331 млн. Основными поставщиками были Испания, США и Бразилия.

До этого сообщалось, что Россия в июне поставила в Китай трубопроводный газ на $737 млн, что является историческим максимумом для торговли между двумя странами. В годовом выражении экспорт взлетел на 29%. За последние пять лет поставки российского газа в КНР выросли в 13 раз.

Ранее стало известно о росте грузоперевозок между Россией и Китаем.