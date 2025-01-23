Стало известно, можно ли в личных целях завозить в РФ животных из ЕС

Россельхознадзор: завозить животных из ЕС в Россию в личных целях запрещено

Привозить продукты животноводства из Евросоюза в Россию после введения соответствующего запрета нельзя даже в личных целях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

17 января сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. По данным ведомства, сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от них, приостановлена с 20 января.

При этом отмечалось, что спустя месяц ограничения могут ослабить.

Ящур — острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, которое может передаваться человеку. Клиническая картина выражена в виде сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела.

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