Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в Польше

RMF FM: четыре человека ранены ножом при нападении в торговом центре в Польше

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения преступника в торговом центре, расположенном в польском городе Олькуш. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Ранены четыре человека. Среди них три женщины», — отметила радиостанция.

Пострадавшим была оказана помощь на месте. Уточняется, что 23-летнего нападавшего удалось задержать.

Полиция пока официально не комментировала случившееся.

23 января на юге Лондона неизвестный напал с ножом на сотрудников пункта выдачи посылок, в результате чего пять человек пострадали, четверых из них госпитализировали. Инцидент произошел на улице Марлоу-Уэй в Беддингтоне, подозреваемого задержали.

18 января в результате нападения с ножом в Тель-Авиве был тяжело ранен один человек. Нападение произошло во второй половине дня на улице Левонтин. Вооруженный мужчина оказался 19-летним палестинцем, который въехал в Израиль нелегально. После того как он атаковал прохожих, полицейские его ликвидировали.

Ранее пять человек задержали за нападение на генерал-майора армии Израиля.