Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в Лондоне

London Standard: пять человек пострадали при нападении с ножом на юге Лондона

На юге Лондона неизвестный напал с ножом на сотрудников пункта выдачи посылок, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на рабочих.

По данным издания, инцидент произошел на улице Марлоу-Уэй в Беддингтоне. В настоящее время подозреваемый задержан.

«К воротам подошел случайный парень и сказал, что работает в Argos (британская компания по розничной торговле. — «Газета.Ru»). Охранник столкнулся с ним, схватил его и получил ножевые ранения. Затем еще несколько сотрудников попытались помочь, и еще трое получили ножевые ранения», — сказал один из сотрудников пункта выдачи.

Как сообщает газета London Standard со ссылкой на службу скорой помощи Лондона, в результате нападения пострадали пять человек. Четверых из них госпитализировали, еще один сотрудник пункта был доставлен в специализированный центр для серьезных травм.

Накануне издание Montagne сообщило, что полицейские открыли огонь по обнаженному мужчине, который ворвался с ножом в церковь в коммуне Брив во Франции. По словам прокурора Флоранс Леру-Гристи, подозреваемый не произносил антирелигиозные лозунги.

Ранее в Петербурге мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи.