Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в Лондоне

London Standard: пять человек пострадали при нападении с ножом на юге Лондона
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

На юге Лондона неизвестный напал с ножом на сотрудников пункта выдачи посылок, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на рабочих.

По данным издания, инцидент произошел на улице Марлоу-Уэй в Беддингтоне. В настоящее время подозреваемый задержан.

«К воротам подошел случайный парень и сказал, что работает в Argos (британская компания по розничной торговле. — «Газета.Ru»). Охранник столкнулся с ним, схватил его и получил ножевые ранения. Затем еще несколько сотрудников попытались помочь, и еще трое получили ножевые ранения», — сказал один из сотрудников пункта выдачи.

Как сообщает газета London Standard со ссылкой на службу скорой помощи Лондона, в результате нападения пострадали пять человек. Четверых из них госпитализировали, еще один сотрудник пункта был доставлен в специализированный центр для серьезных травм.

Накануне издание Montagne сообщило, что полицейские открыли огонь по обнаженному мужчине, который ворвался с ножом в церковь в коммуне Брив во Франции. По словам прокурора Флоранс Леру-Гристи, подозреваемый не произносил антирелигиозные лозунги.

Ранее в Петербурге мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами