При нападении с ножом в Тель-Авиве тяжело ранен один человек

В Тель-Авиве один человек госпитализирован после нападения с ножом

В результате нападения с ножом в Тель-Авиве был тяжело ранен один человек. Об этом сообщает Ynet.

Как пишет издание, его госпитализировали и прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего стабильно. В полиции уточнили, что нападавшего обезвредил находившийся на месте происшествия вооруженный израильтянин. После инцидента район обыскивают полицейские, в том числе на вертолете, чтобы исключить другие опасности.

Нападение произошло во второй половине дня на улице Левонтин. Правоохранительные органы считают нападение террористической атакой. Вооруженный мужчина оказался 19-летним палестинцем, который въехал в Израиль нелегально. После того как он атаковал прохожих, полицейские его ликвидировали.

По словам очевидца, который в момент нападения находился в кафе поблизости, он услышал выстрелы и крики «Теракт!». Затем он вместе с друзьями спрятался на кухне заведения. Кто-то упомянул нападение с ножом, а один из его друзей утверждал, что видел двух человек, лежащих на земле.

Ранее пять человек задержали за нападение на генерал-майора армии Израиля.