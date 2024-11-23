Пять человек задержали за нападение на генерал-майора армии Израиля

Несколько десятков еврейских экстремистов, прибывших в Хеврон на ежегодное паломничество, попытались напасть на главу центрального командования ЦАХАЛ генерал-майора Ави Блута, пятерых задержали. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По словам представителей ЦАХАЛ, Блут находился в пятницу на Западном берегу реки Иордан для обеспечения безопасности собравшихся. Группа экстремистов с криками «предатель» погналась за ним и попыталась заблокировать выход, необходимый военным для оперативной деятельности. Газета отмечает, что у генерал-майора «непростые» отношения с поселенцами.

В результате нападения Блут и сопровождавшие его военнослужащие не пострадали. После ареста пяти подозреваемых группа бунтовщиков была разогнана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения министра обороны.