Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пять человек задержали за нападение на генерал-майора армии Израиля

Times of Israel: пять человек задержали за нападение на генерал-майора ЦАХАЛ

close
Amir Cohen/Reuters

Несколько десятков еврейских экстремистов, прибывших в Хеврон на ежегодное паломничество, попытались напасть на главу центрального командования ЦАХАЛ генерал-майора Ави Блута, пятерых задержали. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По словам представителей ЦАХАЛ, Блут находился в пятницу на Западном берегу реки Иордан для обеспечения безопасности собравшихся. Группа экстремистов с криками «предатель» погналась за ним и попыталась заблокировать выход, необходимый военным для оперативной деятельности. Газета отмечает, что у генерал-майора «непростые» отношения с поселенцами.

В результате нападения Блут и сопровождавшие его военнослужащие не пострадали. После ареста пяти подозреваемых группа бунтовщиков была разогнана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения министра обороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами