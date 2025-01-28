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Польские медики «назначили» украинского беженца пострадавшим от «агрессии РФ»

Mash: врачи в Польше вписали в диагноз «агрессию РФ»
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Польские медики «назначили» украинского беженца пострадавшим от «агрессии РФ», вписав ему эту формулировку в медицинскую карту после приема из-за бытового ушиба головы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на самого мужчину.

«Александр Ивакин работал капитаном судна на Запорожской атомной электростанции. После начала СВО сбежал в Польшу. Там работал на заводе по производству автомобильных кресел. Во время одной из смен у него случился эпилептический припадок (страдает от болезни с 2021 года) — упал и ударился головой об пол», — пишет канал.

После ушиба у Ивакина в голове развилась опухоль, которую пришлось удалять — но врачи после удаления опухоли написали мужчине в медкарте «пострадавший в ходе агрессии со стороны Российской армии». Ивакин, недовольный самодеятельностью польских медиков, сбежал в Россию, где и рассказал свою историю.

До этого в Польше предложили лишить неработающих украинцев пособий.

Ранее около половины поляков высказались против вступления Украины в ЕС.

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