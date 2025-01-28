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Около половины поляков высказались против вступления Украины в ЕС

Опрос: почти половина поляков выступает против вступления Украины в ЕС
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Shutterstock

Почти половина поляков выступает против присоединения Украины к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, сделанного по заказу газеты Super Express.

Согласно данным исследования, 47% опрошенных не поддерживают членство Украины в ЕС. За вступление Киева в Евросоюз высказались 53% респондентов.

Отмечается, что опрос проводился в интернете, в нем приняли участие около тысячи совершеннолетних граждан Польши.

Недавно министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русенкранц заявила, что Евросоюзу необходимо начать обсуждение первого этапа в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в объединение к марту. Шведская сторона видит ускорение на Украине процесса реформ, необходимых для вступления в союз.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич допустил, что Украина вступит в ЕС раньше его страны.

Лидеры ЕС предоставили Украине статус кандидата в 2022 году и открыли формальный процесс подачи заявок в середине 2024 года, но Киев еще не начал свой первый переговорный «кластер» с блоком.

Ранее в ЕС обвинили Украину в срыве договоренностей.

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