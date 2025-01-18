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В Польше предложили лишить неработающих украинцев пособий

Кандидат в президенты Польши задумал лишить неработающих украинцев пособий
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Кандидат в президенты Польши, мэр Варшавы Рафал Тшасковский предложил правительству страны лишить неработающих граждан Украины детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас все украинцы, которым в Польше предоставили статус беженца, могут наравне с поляками получать ряд социальных выплат, в том числе по программе, которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (около $200) на каждого малолетнего члена семьи.

По мнению Тшасковского, все, что Польша делает, должно окупаться, ее экономика должна укрепляться, поэтому необходимы фундаментальные изменения. Политик подчеркнул, что украинские беженцы должны заслужить право на получение пособий, для этого им нужно работать, жить в Польше и платить налоги.

Кандидат в президента предостерег правительство Польши от ошибок ряда стран Запада в отношении мигрантов. В качестве примера он привел Германию и Швецию, куда, по мнению политика, выгодно приезжать только за социальными пособиями.

Ранее польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы президента.

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