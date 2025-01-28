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Оператор задержанного в Швеции судна начал расследование об обрыве кабеля

Болгарский оператор задержанного в Швеции судна расследует дело об обрыве кабеля
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JesperG/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Болгарский морской флот» (БМФ), эксплуатирующая судно «Вежен», задержанное властями Швеции в Балтийском море, проводит собственное расследование обстоятельств обрыва кабеля. Об этом говорится в сообщении на сайте Болгарского национального телевидения.

«Мы не считаем, что имела место диверсия», — заявил исполнительный директор компании капитан Александр Калчев.

По его словам, об этом свидетельствуют доказательства, собранные в ходе первоначального расследования БМФ, а также фотографии.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу. Оператор судна отрицает возможность диверсии.

Ранее на месте повреждении кабеля в Балтийском море заметили плывущий в Россию сухогруз.

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