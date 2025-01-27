Оператор задержанного в Швеции судна отрицает возможность диверсии

Оператор судна, которое задержали в Швеции по подозрению в повреждении кабеля связи в Балтийском море, отрицает возможность диверсии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

«Я лично никоим образом не считаю, что это могла быть диверсия или какой-либо другой акт. Экипаж состоит из 8 граждан Болгарии — офицеров и 9 граждан Мьянмы — руководящего состава», — заявил оператор.

27 января прокуратура Швеции задержала судно, которое подозревается в повреждении кабеля связи в Балтийском море.

В прокуратуре уточнили, что расследование проводится под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. По его словам, в работе задействуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее на месте повреждении кабеля в Балтийском море заметили плывущий в Россию сухогруз.