На Украине задержали адвоката, устраивавшего военным дезертирство «под ключ»

Задержаны адвокат и его жена, помогавшие военнослужащим за деньги дезертировать из украинской армии. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

«Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали адвоката и его жену – работницу правоохранительного органа, которые подстрекали военнослужащих на дезертирство чтобы получить за это деньги», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, семейная пара оказывала комплексную «услугу» для солдат – «дезертирство под ключ». Информация о действиях адвоката распространилась в воинских частях по «сарафанному радио». В публикации говорится, что военнослужащий мог позвонить адвокату и получить договоренность о полном юридическом сопровождении в случае самовольного ухода из части за денежное вознаграждение.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что количество дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло после введения в действие закона о добровольном возвращении военнослужащих, которые впервые покинули свою часть.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. Отмечается, что таким военнослужащим будут возобновлены денежные выплаты.

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