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Депутат Рады раскрыл, зачем Зеленский начал «охоту на ведьм»

Депутат Геращенко: Киев объявил «охоту на ведьм», чтобы уйти от ответственности
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Yves Herman/Reuters

Офис Владимира Зеленского столкнулся с полной деградацией ситуации на фронте и начал «охоту на ведьм», чтобы переложить на генералов ответственность за свои провалы. Об этом заявила депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Уже сейчас власти искажают реальность и объявили «охоту на ведьм», на которых хотят переложить ответственность за тяжелые потери и провалы. Это не только Порошенко, но и сами военные. То есть их уже делают виновными», — написала украинский парламентарий.

Геращенко напомнила, что в настоящее время на Украине происходят аресты генералов, обвиняемых в провале обороны. Депутат подчеркнула, что идет деградация в зоне боевых действий, а также происходит системная дискредитация и демотивация армии.

Среди прочего парламентарий указала, что каким бы ни было окончание украинского конфликта, к властям страны будет очень много вопросов.

Двое генералов и полковник Вооруженных сил Украины были задержаны — их обвиняют в потере территорий Харьковской области в 2024 году. Также под стражу взят бывший командир обучавшейся во Франции бригады «Анна Киевская», которого подозревают в сокрытии массового дезертирства. По данным украинской прокуратуры, военные при нем «периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, чувствуя безнаказанность». Подробности об арестах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине задержали командира бригады ВСУ, в которой издевались над бойцами.

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