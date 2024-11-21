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На Украине дезертирам разрешили добровольно вернуться на службу

Железняк: Рада разрешила дезертирам добровольно возвращаться в ряды ВСУ

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Ivan Antypenko/Reuters

Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада приняла в целом закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно покинули воинские части или дезертировали. Во время военного положения для военнослужащих, которые впервые самовольно покинули части или места службы или дезертировали, а затем добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить службу, военная служба и действие контракта продолжается», — говорится в посте депутата.

Кроме того, депутат добавил, что таким военнослужащим будут возобновлены денежные выплаты, также они будут обеспечены продовольствием, вещами и другими необходимыми ресурсами, сохраняя при этом льготы и социальные гарантии.

Железняк подчеркнул, что уголовные дела, открытые по фактам дезертирства или самовольного оставления части, не будут основаниями для прекращения военной службы или разрыва контрактов для таких военнослужащих.

До этого украинский блогер Андрей Шарий предположил, что Вооруженные силы Украины будут посылать добровольно вернувшихся в часть дезертиров на штурм без снабжения.

Ранее сообщалось, что пятая часть солдат ВСУ покинула свои позиции.

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