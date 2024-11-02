Всем чиновникам посоветовали «годик» посидеть в тюрьме

Заместитель мэра Иркутска Владимир Преловский посоветовал всем чиновникам посидеть в тюрьме «хотя бы годик» для повышения квалификации. Его слова приводит Telegram-канал «Подъем».

По словам чиновника, опыт нахождения в тюрьме позволит его коллегам научиться «договариваться со страшными людьми» и вообще может рассматриваться как повышение квалификации. По его словам, такое «шоковое обучение» может дать политикам преимущество над соперниками.

«То место, где я был, научило рассчитывать только на себя. Помощи там ждать неоткуда. Оно учит терпению, возможности спокойно находиться запертым, но при этом сохранять свою личность, умение выходить, казалось бы, из безвыходных ситуаций», — пояснил Преловский.

В 2022 году Владимир Преловский был приговорен к четырем годам заключения в колонии строгого режима за взятки, но в январе 2024 года стало известно об его освобождении по УДО. Неотбытую часть наказания ему заменили принудительными работами. После выхода из тюрьмы чиновник занялся «бесплатными консультациями по вопросам СВО».

До этого суд приговорил к 7 годам колонии экс-главу аппарата главы МЧС Сойникова.

Ранее в Великобритании тысячи досрочно освобожденных зеков вновь попали в тюрьмы.