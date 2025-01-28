Родителям рассказали, как организовать место для школьных занятий дома

Психолог Майлян: во время учебы на столе у ребенка не должно быть ничего лишнего

Важно, чтобы место для выполнения школьных домашних заданий было хорошо освещено, а стул и стол подходили по росту. Об этом в интервью РИАМО сообщил психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Давид Майлян. Все учебные принадлежности, по его словам, должны быть качественными и привлекательными, при этом ребенка ничто не должно отвлекать.

Также он посоветовал приучать школьника выполнять домашние задания в одно и то же время.

«Это поможет ему привыкнуть к определенному ритму работы. Например, можно установить правило, что после школы ребенок отдыхает в течение часа, а затем приступает к урокам. Главное, чтобы режим был удобен для ребенка и позволял ему эффективно учиться», — сказал специалист.

Что касается ошибок в домашнем задании, за них ребенка не стоит ругать, отметил Майлян. Вместо этого нужно помочь ему разобраться в том, что он сделал неправильно. Психолог напомнил, что ошибки — это естественная часть процесса обучения.

Руководитель детского образовательного центра, педагог Екатерина Ермакова до этого высказала мнение, что в России стоит пересмотреть методы преподавания в школах и нагрузку на учеников, чтобы помочь им усваивать программу.

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